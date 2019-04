Dordogne : Périgueux, un marginal agresse violemment l'employée d'une station-service

Périgueux, France

Les faits se sont déroulés samedi 20 avril dans la boutique de la station Total de la rue Pierre Sémard dans le quartier du Toulon à Périgueux. Vers 15h30, l'employée de la station service aperçoit un homme qui tente de repartir avec deux canettes de bière qu'il n'a pas payées. La salariée active alors le blocage de la porte d'entrée pour l'empêcher de sortir, le temps d'appeler la police.

Un déchaînement de violence

Pris au piège, l'individu, fortement alcoolisé, se dirige alors vers l'employée et lui assène de violents coups de poings et de pieds. Témoin de la scène, une femme de 71 ans réussit à ouvrir les portes et à demander de l'aide aux clients qui faisaient le plein de leur voiture à l'extérieur. Deux hommes interviennent alors et chassent l'agresseur. L'homme sera interpellé peu de temps après par la police.

Incarcéré dans l'attente de son procès

Souffrant de nombreuses ecchymoses, d'un œdème du visage et d'une fracture du nez, l'employée de la station service, âgée de 44 ans a été conduite à l'hôpital, avec une interruption temporaire de travail de cinq jours. Son agresseur présumé, un SDF originaire de Brive-la-Gaillarde présentait un taux d'alcool dans le sang de près deux grammes. Âgé de 31 ans, l'homme a été incarcéré dans l'attente de son procès qui aura lieu mercredi à Périgueux. Il devra répondre de "tentative de vol en état de récidive légale (faits pour lesquels il avait déjà été condamné en 2017) , et de violences avec ITT de moins de 8 jours par personne en état d'ivresse manifeste en état de récidive légale".

Sous le coup d'une peine de prison avec sursis, le marginal avait quitté la prison d'Uzerche en Corrèze le 27 février dernier. Il a expliqué aux enquêteurs être arrivé à Périgueux depuis deux semaines dans l'espoir de trouver du travail.