Dordogne : plus de 50.000 euros d'amende requis contre l'artificier Brézac pour homicide involontaire

Plus de 53.000 euros d'amende dont 20.000 avec sursis. C'est la peine requise ce mardi par le tribunal correctionnel de Bergerac contre l'entreprise Brézac Artifices, en tant que personne morale. Brézac, c'est cette entreprise classée Seveso installée au Fleix et à Monfaucon qui fabrique des feux d'artifice.

Le 29 juin 2016, deux salariés de 48 et 50 ans mouraient après une terrible explosion suite à la chute de cartons d'artifices lors d'un déchargement. L'entreprise était poursuivie notamment pour homicide involontaire. Le patron de la société Brézac est venu défendre sa société à l'audience se tenant droit à la barre, costume bien ajusté. Pendant plus d'une heure, le patron tente de prouver qu'il n'y a pas eu de défaillance en matière de sécurité. Pas de manque de formation des salariés sur ce site de hautement dangereux classé Seveso. Pas d'infraction au temps de travail non plus.

En revanche, il reconnaît n'avoir aucune explication sur le point clef du dossier : pourquoi les 11 cartons remplis de 89 kilos d'artifices ont-ils été transportés sur un chariot élévateur, et pas dans un véhicule utilitaire, ce qui a provoqué leur chute et l'explosion mortelle ? "Je ne me l'explique pas" jure le patron. D'autant dit-il que l'une des victimes était le chef de site, le salarié "le plus formé, le plus compétent" dit-il.

Les avocats des parties civiles ont une toute autre vision de l'affaire. Ils décrivent des cadences difficiles à tenir, qui poussent à des compromis disent-ils sur la sécurité, et une formation selon eux quasi inexistante. En particulier pour la deuxième victime, un intérimaire présent depuis 4 jours seulement dans l'entreprise qui n'aurait selon son avocate, pas assez été formé. "J'ai peur que sa petite fille de 3 ans à l'époque ne se rappelle jamais de la voix de son papa" plaide son avocate

Le délibéré sera rendu le 23 février. L'avocat de l'entreprise Brézac a plaidé la relaxe. A noter que la Sepanso, association de défense de l'environnement s'était constituée partie civile et a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi.