Dordogne : la course d'orientation, un sport prisé en milieu scolaire

La course d'orientation est la deuxième activité la plus pratiquée par les collégiens et les lycéens périgourdins dans le cadre du sport scolaire avec l'Union Nationale du Sport Scolaire de la Dordogne.

Après le top départ, les participants se concertent d'une carte pour trouver un maximum de balises le plus rapidement possible

Saint-Jory-las-Bloux, France

Des collégiens et des lycéens ont participé à une course d'orientation dans une ferme au lieu-dit Leyssartroux dans la commune de Saint-Jory-las-Bloux, près de Sorges, dans le Périgord vert. Un événement organisé par l'Union Nationale du Sport Scolaire de la Dordogne (UNSS 24) qui a rassemblé plus de 500 élèves à l'occasion du championnat départemental de course d'orientation.

Les élèves du lycée Saint-Exupéry de Terrasson en plein effort - Isabelle Thomas

Le sport en pleine nature

L'UNSS propose chaque mercredi des activités sportives dans tous les établissements scolaires en France. En Périgord, l'association a mis l'accent sur les sports en milieu naturel notamment la course d'orientation.

J'adore ce sport car je ne suis pas enfermé dans une salle et je peux me défouler en plein air, sans limite. J'ai préfère faire de la course d'orientation plutôt que de la boxe parce que je me défoule beaucoup plus, ça fait vraiment transpirer." raconte Salomé, elle porte les couleurs du collège Léonce Bourliaguet à Thiviers.

Le "sport du mercredi"

La course d'orientation suscite donc un réel engouement en Périgord car c'est une activité à sensation. Les participants doivent trouver un maximum de balises à l'aide d'indices dans un temps donné pour remporter la course. Malgré l'enjeu, la compétition se déroule dans une relative convivialité entre camarades de classe. En effet, le sport pratiqué reste compétitif mais ce sont les valeurs qui prédominent.

Nous ne voulons pas concurrencer le sport pratiqué en club mais le sport proposé en milieu scolaire c'est est avant tout pour partager des valeurs de mixité, de parité et de vivre ensemble. Nous devons aussi inculquer les valeurs républicaines car nous représentons l'école de la République." assure Isabelle Thomas, la directrice de l'UNSS 24.