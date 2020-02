Selon la bâtonnière du barreau de Bergerac et de Sarlat, plus de la moitié des cabinets d'avocats périgourdins pourraient fermer si la réforme des retraites passent en l'état. Les avocats en sont à leur septième semaine de grève contre le projet de loi examiné à partir de ce lundi 17 février.

Dordogne : plus de la moitié des cabinets d'avocats seraient menacés par la réforme des retraites

Fatima Gajja-Benfeddoul, bâtonnière du barreau de Bergerac et de Sarlat

Dordogne, France

En Dordogne comme dans le reste de la France, les avocats entament ce lundi 17 février leur septième semaine de grève. Ils sont mobilisés contre la réforme des retraites qui prévoit de supprimer leur caisse de retraite autonome et d'augmenter les cotisations pour une partie des avocats. Le texte est examiné à partir de ce lundi, 16 heures, par les députés de l'Assemblée nationale. Plus de 40.000 amendements contre le texte ont été déposés par des députés de l'opposition.

"Il y a un risque de désert judiciaire" selon la bâtonnière du barreau de Bergerac et de Sarlat, Fatima Gajja-Benfeddoul Copier

Une loi qui risque d'entraîner un "désert judiciaire" en Dordogne

Selon Fatima Gajja-Benfeddoul, bâtonnière du barreau de Bergerac et de Sarlat, cette réforme, avec le doublement des cotisations, va provoquer la fermeture de plus de la moitié des cabinets d'avocats de Dordogne. Cela aurait pour conséquence d'éloigner les Périgourdins de la justice et d’entraîner "un désert judiciaire" en Périgord.

Les organisations d'avocats ont rencontré le premier Ministre a plusieurs reprises mais "nous ne sommes pas d'accord ni sur les chiffres, ni sur la réalité du terrain", affirme la bâtonnière. Les avocats périgourdins sont en grève pour la septième semaine consécutive.

Plusieurs centaines d'audience sont renvoyées à cause de cette grève. Fatima Gajja-Benfeddoul considère que les avocats n'aggravent pas le problème des tribunaux surchargés mais mettent en lumière les difficultés rencontrées par la justice et par le manque de moyens depuis plusieurs années.