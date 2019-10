La police de Périgueux et la gendarmerie de la Dordogne lancent un appel à la vigilance. Depuis quelques jours des vols "à la roulotte" c'est à dire dans les voitures sont commis partout en Périgord aux abords des cimetières.

Dordogne : police et gendarmerie appellent à la vigilance après des vols aux abords des cimetières

Périgueux, France

Vous serez sans doute nombreux ce vendredi, samedi et dimanche dans les cimetières de Dordogne. Pour honorer la mémoire des défunts... Et bien soyez très vigilants.

La police de Périgueux mais aussi la gendarmerie de la Dordogne lancent un appel à la prudence. Un premier vol à la roulotte c'est à dire dans une voiture a eu lieu ce jeudi. Cela s'est passé aux abords du cimetière de Chancelade.

Un sac à main laissé sur le siège a été dérobé pendant qu'un couple fleurissait une tombe. Des faits ont aussi été rapportés par les gendarmes du côté de La Douze ou encore de Bergerac. Le commandant Thierry Bouron chef d'Etat-Major à la police de Périgueux lance donc un appel à la vigilance et vous livre quelques conseils de prudence.

"Pour éviter les vols, déjà lorsque l'on s'est stationné, jetez un petit coup d’œil aux abords du cimetière, pour voir si quelqu'un rode, et une fois que l'on est descendu du véhicule, bien s'assurer que l'on a rien laissé à la vue pour tenter un voleur. Et une fois que l'on est descendu, vérifier que le véhicule est hermétiquement fermé, le coffre, les portes, et les vitres latérales" conseille l'officier.

Evidemment, si vous constatez quelque chose d'anormal, n'hésitez pas à appeler le 17. Sachez que tout le week-end des patrouilles de police feront des passages aléatoires aux abords des différents cimetières de Périgueux et de Bergerac.