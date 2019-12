Dordogne : si vous partez pour les fêtes, dites-le à la police

Dordogne, France

Si vous partez de chez vous pendant les vacances de noël, et que vous habitez en zone police, vous pouvez demander aux policiers de passer régulièrement chez vous. La direction départementale de la sécurité publique de la Dordogne relance l'Opération tranquillité vacances.

Une fiche d'inscription à remplir

C'est gratuit, et il suffit de remplir une fiche d'inscription dans les commissariats de Périgueux ou de Bergerac. Vous pouvez aussi la télécharger chez vous, la remplir et la déposer ensuite au commissariat. Pendant votre absence, des patrouilles de police passent régulièrement chez vous, jamais au même moment. Sur place, les policiers vérifient que les portes et les fenêtres sont bien fermées et que personne n'est entré. Les policiers ne rentrent pas à l'intérieur.

Des recommandations avant de partir

Avant de partir, la police de Dordogne vous recommande :

- bien vérifier que les portes et les fenêtres sont verrouillées, tirer les volets en rez-de-chaussée

- Ne laisser aucun carton d'emballage de cadeaux de valeur sur le trottoir, (comme des emballages d'ordinateur, de consoles de jeu...)

- Ne pas laisser les clés de la voiture dans la maison ou l'appartement, il vaut mieux les confier à un tiers

- Déposer l'argent liquide à la banque et ne pas laisser les bijoux dans les chambres ou dans la salle de bain

- Si vous rentrez plus tôt que prévu, prévenez le commissariat pour qu'il arrête les patrouilles de l'Opération tranquillité vacances