Dordogne : l'automobiliste ivre qui a tué un jeune en scooter condamné à deux ans de prison dont un ferme

Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné à deux ans de prison ce chauffard qui avait tué Nathanaël en 2019 dans un accident de la route à Nantheuil, en Dordogne. La moitié de la peine est assortie d'un sursis et la partie ferme se fera "à domicile", sous bracelet électronique. Il n'ira pas en prison, mais est condamné à payer plus de 63.000 euros aux proches de la victime. Cet homme de 41 ans était ivre au moment de l'accident. Il avait lui-même appelé les gendarmes pensant avoir percuté "quelque chose". Le permis de conduire du prévenu est suspendu et il ne pourra le repasser avant un an. Le fourgon qu'il conduisait est également confisqué.

Le chauffard avait lui-même appelé les secours

Après l'accident, le conducteur du fourgon avait appelé les gendarmes et le maire du village, qu'il connaît. À l'époque le Samu et les pompiers n'ont rien pu faire pour ce jeune homme, retrouvé mort aux côtés des débris de son engin sur la Départementale-707, près du lieu-dit "La Verdale".

Le chauffeur était en direction de son domicile à Dussac, dont la victime était également originaire.

La semaine qui a suivi l'accident, un hommage avait été rendu à Nathanaël à travers une marche blanche organisée par ses proches.