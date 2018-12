Dordogne : prison avec sursis pour l'ancien directeur financier des abattoirs Gaye

L'ancien directeur administratif et financier des abattoirs Gaye de Terrasson condamné. Cet homme de 37 ans aujourd'hui vient d'écoper d'une peine de prison avec sursis. Ce lundi 10 décembre, le tribunal correctionnel de Périgueux l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Il a également obligation d'indemniser sa victime à hauteur de 700.000 euros et interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans.

Faux bulletins de salaire et surfacturation

Le 3 octobre dernier il a été jugé pour faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et blanchiment. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir détourné des centaines de milliers d'euros entre 2008 et 2010. Il était notamment reproché à cet homme de 26 ans au moment des faits d'avoir établi de faux bulletins de salaire et réalisé de nombreuses surfacturations.