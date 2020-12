Dordogne : prison avec sursis pour la peintre et voyante qui travaillait malgré la radiation de son entreprise

Deux mois de prison avec sursis. C'est la peine dont a écopé une habitante de 65 ans de Saint Crépin de Richemont dans le nord de la Dordogne, ce lundi devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Elle était jugée pour exécution de travail dissimulé. Entre janvier 2016 et juillet 2018, cette entrepreneuse était accusée d'avoir continuer son activité de peintre sur des chantiers malgré la radiation de son entreprise. Elle avait également effectué des prestations de voyante et de médium facturées par carte bancaire malgré la radiation de son activité.

Les gendarmes avaient retrouvé 35.000 euros sur le compte de son entreprise et 5600 sur son compte personnel alors qu'elle touchait le RSA et les allocations de la CAF. Elle devra aussi verser près de 3500 euros de dommages et intérêts à la CAF et à l'URSSAF. A l'audience, l'ex entrepreneuse a assuré n'avoir jamais voulu "truander", a assuré avoir fait des erreurs, a demandé pardon et a assuré qu'elle faisait confiance à la gestion de son expert comptable.