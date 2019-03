Dordogne : prison ferme pour le braqueur du bar-tabac de Saint-Sulpice-d'Excideuil

Le braqueur du bar-tabac de Saint-Sulpice-d'Excideuil a été condamné à 14 mois de prison ferme ce vendredi 1er mars au tribunal correctionnel de Périgueux. Ce jeune père de famille de 29 ans était jugé pour avoir attaqué cet établissement tenu par une femme de 82 ans fin janvier avec une arme factice et un collant sur le visage. Le jeune frère qui l'a emmené en voiture et qui avait réalisé trop tard le projet de braquage écope lui de six mois de prison avec sursis.

Un braquage improvisé

"Quand la gérante est sortie par la porte arrière du bar-tabac, pourquoi n'avez-vous pas simplement emporté la caisse ?" a questionné le président du tribunal correctionnel. "J'ai paniqué parce qu'elle criait, je l'ai suivie, je voulais la faire rentrer et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais tout ce qu'il faut, un travail, une femme et un enfant."

Plusieurs éléments montrent l'improvisation de ce braquage : le pistolet à billes pris dans les jouets du fils, le jeune frère qui va chercher des cigarettes et qui comprend à la dernière minute le projet de son aîné, sans oublier les excuses maladroites devant le tribunal. La condamnation aménageable devrait permettre à cet ouvrier de fonderie de garder son travail et sa famille, quitte à porter un bracelet électronique et à passer ses nuits et ses week-end en prison.