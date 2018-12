Dordogne : procès reporté pour les cinq hommes accusés de violences contre des policiers à Périgueux

Périgueux, France

Cinq gilets jaunes sont passés en comparution immédiate ce lundi après-midi au tribunal correctionnel de Périgueux. Ils sont accusés de violences contre policiers, et même violence avec armes pour deux d'entre eux. Samedi, ils ont été interpellés après la bagarre devant le dépôt Péribus. L'un a été libéré la journée même, les autres sont restés en garde-à-vue pendant 48h.

En attendant leur procès, reporté au 21 janvier 2019, un homme de 32 ans, celui au casier judiciaire le plus fourni est placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de pointer deux fois par semaine au commissariat (les mercredi et jeudi). Les quatre autres ont été remis en liberté.

Deux des prévenus sont jugés pour violences avec arme, puisqu'ils ont utilisés des bombes lacrymogène en direction des forces de l'ordre. Trois policiers ont eu une journée d'ITT. Un quatrième a été blessé au niveau des yeux par les gazs, et s'est vu délivrer trois jours d'ITT.

Lors de l'audience ce lundi, les cinq prévenus sont tous assis, la tête baissée et plutôt hésitants lorsqu'ils répondent aux questions de la présidente, la voie assez faible. Ils ont entre 20 et 48 ans, sont insérés dans la société.

Deux d'entre eux ont un casier judiciaire totalement vierge. Un père et son fils de 20 ans. Tous les deux sont intérimaires et vivent sous le même toit. A leur côté, deux autres hommes déjà condamnés par la justice, mais pour des délits mineurs, conduite sans permis ou encore défaut d'assurance, mais aucun fait de violence. L'un est père de famille de 26 ans, demi-frère du gilet jaune de 20 ans. Technicien de maintenance en CDI, il gagne 1.650 euros par mois. L'autre a 48 ans, trois enfants dont un de quatre ans, et travaille depuis vingt ans comme conducteur d'engin en intérim. Pour Me Olivier Essombé, son avocat, le profil de ces quatre hommes ressemblent à celui de monsieur-tout-le-monde. "Ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui travaillent, en intérim, avec des situations difficiles et compliquées, mais (...) qui n'étaient pas venus à cette manifestation pour casser".

Celui qui semble le plus stressé lors de l'audience, les yeux rougis par les larmes, c'est celui qui a le casier le plus long de la bande. Des condamnations pour dégradations, vol, escroquerie et conduite sans permis. Des condamnations bien souvent contradictoires, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté lors des procès, ce que lui reproche à plusieurs reprises la présidente ce lundi. En début d'année, cet ancien maçon a purgé une peine de trois mois de prison ferme puis deux mois passés avec un bracelet électronique.

Très défavorablement connu des services de police, il s'est fait remarquer depuis le début du mouvement des gilets jaunes, notamment pour des outrages à agent et des appels "à casser du flic" sur les réseaux sociaux note la Procureure. A la barre, en pleurs, il insiste sur sa situation familiale : père de deux enfants, il partage sa vie avec sa petite-amie et ses trois enfants. Il assure regretter les événements de samedi devant le dépôt Péribus : "ça ne devait pas se passer comme ça".

Alors comment ont-ils pu tous se retrouver dans une telle situation de violence, de hargne ? Pour l'un des avocats de la défense, Me Olivier Essombé, c'est l'effet de bande qui a joué : "Ils se sont retrouvés dans ce mouvement où tout s'est emballé (...) ils vont se retrouver à faire des violences, ce pourquoi ils n'étaient pas préparés".

Les cinq prévenus devront s'expliquer devant la cour lors de leur procès le 21 janvier 2019.