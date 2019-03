Dordogne : quatre à neuf mois de prison pour les agresseurs d'un vigile du Monoprix de Périgueux

Les trois hommes ont été jugés coupables de violence aggravée, en réunion et récidive.

Périgueux, France

Trois hommes âgés de 24 à 37 ans étaient jugés en comparution immédiate ce mercredi après-midi au tribunal correctionnel de Périgueux. Le procureur a requis des peines allant d'un an à six mois de prison. Mercredi en fin de matinée, ils ont frappé un vigile après avoir tenté de dérober une bouteille d'eau. Pour le tribunal, difficile d'y voir clair dans cette affaire de bagarre pour un soupçon de vol.

Le vigile avait déjà repéré les trois hommes. À leur entrée dans le magasin mardi, l'agent de sécurité se met immédiatement à les suivre de près : il les soupçonne d'avoir déjà essayé de voler un casque audio et des cosmétiques la veille.

Les prévenus vivent la surveillance du vigile comme une provocation

Cette surveillance rapprochée oppresse les trois hommes. "C'est de la provocation !" expliquent-ils depuis le boxe, à l'audience. Au moment de passer en caisse, le plus jeune a effectivement caché une bouteille d'eau dans son pantalon. Le ton monte entre le groupe et le vigile. La vidéo de surveillance au niveau des caisses du magasin ne laisse pas de place au doute : c'est un des prévenus qui frappe en premier. Le vigile réplique par un coup de poing, et un autre membre du trio le frappe avec sa ceinture.

Le directeur du Monoprix tente de s'interposer. Il assure que l'un des agresseur le menace avec un couteau. Le propriétaire du couteau nie les faits : "ils l'ont vu parce qu'il est tombé de ma poche quand j'ai retiré mon pantalon pour montrer que je n'avais rien volé !"

Interdiction d'entrer chez Monoprix pendant un ou deux ans

Le groupe a été arrêté un peu plus tard, réfugié dans la boutique Beauty Success, à quelques dizaines de mètres du Monoprix. Rien de grave pour le vigile : il s'en sort avec quelques égratignures, et sans journée d'ITT.

Les prévenus ont été condamnés à des peines allant de quatre à neuf mois de prison avec mandat de dépôt. Ils ne pourront pas mettre les pieds à Monoprix pendant un ou deux ans, et devront verser 300 euros pour le préjudice commis.