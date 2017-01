Dordogne : cinq fois plus de bornes de recharge pour voitures électriques d'ici la fin 2017

La Dordogne va compter 148 bornes de recharge en décembre 2017. C'est cinq fois plus qu'actuellement. En Dordogne plus de 250 voitures roulent à l’électrique.

Dans notre département, plus de 250 voitures roulent à l’électrique. Il y a en tout 29 bornes de recharge, 59 avant le printemps et 148 d'ici décembre 2017, soit une multiplication par cinq des points de recharge. Vous les trouvez en ville et dans les centres commerciaux principalement. Elle sont gratuites pour l'instant mais payantes d'ici le 1er février. Trois euros 80 les deux heures pour une autonomie de 275 kilomètres à condition de s'être acquitté auprès de l'opérateur (Vinci en Nouvelle Aquitaine) d'une cotisation de dix-huit euros.

En France le marché de la voiture électrique se porte bien également. Les ventes ont progressé de 26% l'année dernière en France ce qui nous donne 27000 voitures en circulation dans l'hexagone. Les aides pouvant aller jusqu'à 10 000 euros si vous mettez à la casse une voiture de ^plus de 10 ans ont boosté le marché. René un Bergeracois a été séduit il y a quelques années. Il a deux Renault Zoé "quand vous chargez c'est vous c'est moins de deux euros les 100 km et l'entretien c'est quasiment rien".

Fin 2017 il y aura 148 bornes de recharge en Dordogne soit 4 fois plus qu'actuellement - SDE 24

Les bornes de recharge, les stations-services de demain en Dordogne

En Dordogne, d’ici la fin de l’année il y aura cinq fois plus de bornes de recharge, une tous les sept kilomètres! C’est une formidable opportunité pour nous,les automobilistes de la campagne. C'est l'avis de Franck buisson le directeur du syndicat des énergies dans le département. "Dans le monde rural, les stations-service il n'y en a plus, demain tous les sept kilomètres vous aurez une recharge, c'est bien adapté au monde rural, il y aura demain plus de bornes de recharge que de stations-service".