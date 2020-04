Dordogne : sous contrôle judiciaire, un homme frappe sa femme et écope de quatre mois de prison ferme

Un périgourdin de 54 ans a été jugé coupable, ce vendredi, par le tribunal de Périgueux dans deux affaires de violences conjugales. Il écope de huit mois de prison ferme dont quatre avec sursis.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'homme se rend chez sa femme à la Chapelle-Montmoreau (Périgord Vert) et la frappe. Il est ensuite interpellé par les gendarmes. A ce moment-là, le quinquagénaire est sous contrôle judiciaire et n'a pas le droit de voir sa compagne. En effet, il était déjà dans l'attente d'un procès prévu dans deux mois pour des faits de violences survenus en novembre dernier.

L'homme a donc été jugé pour les deux affaires en même temps. Il a été reconnu coupable et condamné à huit mois de prison dont quatre ferme et quatre avec sursis et mise à l'épreuve.