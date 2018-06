Ce samedi 16 juin on célébrait partout en France la journée nationale des sapeurs-pompiers. Une cérémonie s'est tenue à Lanouaille en Périgord vert pour honorer les neuf pompiers morts en intervention cette année. Elle a aussi été l'occasion de décorer deux pompiers périgourdins de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

"Il fallait lui garder la tête hors de l'eau" - Alexandre Piel

Carine Labouroux, pompier professionnelle et Alexandre Piel, pompier volontaire, rattachés au centre de Saint-Astier ont sauvé un homme de la noyade le 25 avril dernier en plein milieu d'après-midi. Il est tombé dans le canal en essayant de sortir son chien de l'eau. "Il a fallu rapidement le mettre en sécurité pour qu'il garde la tête en dehors de l'eau. En plus, son chien s'appuyait sur lui pour se sauver, ce qui était très fatiguant," confie Alexandre Piel arrivé rapidement sur place avec ses collègues.

Alexandre, 27 ans a rapidement été rejoint dans l'eau par Carine Labouroux, 38 ans. "L'homme était très affolé, très agité et en plus il ne savait pas nagé. J'ai plongé aussi pour aider mon camarade." Les deux pompiers ont été ramenés vers la berge grâce à la bouée et la corde lancées par Nicolas Montagut, pompier volontaire de 32 ans. Lui aussi a été honoré. "C'est bien d'avoir une reconnaissance pour notre travail car c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de gérer son stress mais avec l'expérience on y arrive de plus en plus." Nicolas Montagut comme Alexandre Piel parlent d'un simple devoir. "On ne se demande pas si on met sa vie en danger à ce moment-là, on y va."

"Ils ont la même philosophie du dépassement et de l'engagement" - Lieutenant Christophe Canado

Carine Labouroux a elle été marquée par le comportement de la victime. "Le lendemain il est venu à la caserne pour nous remercier et s'excuser car il était vraiment agité pendant le sauvetage, mais on le comprend." Fiers mais humbles, les pompiers décorés ont dédié leur récompense à l'ensemble du centre de Saint-Astier. Chez les soldats du feu c'est avant tout l'esprit d’équipe qui prime. "Il y a eu une très bonne coordination à partir du centre de secours. Le délai d'intervention a été très court. C'est aussi la preuve que des pompiers volontaires et professionnels ont la même philosophie du dépassement, le même engagement et le même objectif," lieutenant Christophe Canado, chef de centre à Saint-Astier.