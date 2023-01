Dordogne : sa maison en paille brûle, il se blesse en tentant de l'éteindre

C'est une maison sur deux étages mais petite. Elle fait 20 m², est tout en hauteur et assez étroite, et a été fabriquée en paille. Cette maisonnée a pris feu ce dimanche 22 janvier 2023 en fin d'après-midi à Saint-Pierre de-Frugie, dans le nord de la Dordogne. Le poêle à bois a déclenché l'incendie. En tentant de l'éteindre, le propriétaire est tombé et s'est légèrement blessé. La paille a compliqué le travail des pompiers dans l'extinction du feu.

Un peu avant 17h, au lieu-dit Montcigoux, le tuyau du poêle à bois, situé au rez-de-chaussée de cette petite maison, prend feu. Il est sûrement proche du mur en paille compressée et le logement ne serait pas tout à fait terminé, selon le maire Gilbert Chabaud. Le propriétaire âgé d'environ 35 ans tente de se rapprocher du départ de l'incendie en hauteur pour l'éteindre mais il tombe. C'est lui qui a éco-construit sa maison.

Venus de Savoie

Sa chute de 2-3 mètres le blesse légèrement au dos. L'ambulance des pompiers le prend en charge et le transporte à l'hôpital de Périgueux. Son épouse, de 35 environ aussi, aide à la personne, l'accompagne. Ces deux Savoyards d'origine sont arrivés dans la commune de Saint-Pierre-de-Frugie, en Périgord vert, il y a un an.

Deux véhicules et dix hommes, ont été déployés par les sapeurs-pompiers. Les deux lances à incendie ne suffisent presque pas à canaliser le feu qui ravage la maison. Il faut noyer chaque ballot de paille, expliquent les pompiers. Dès qu'ils arrêtent d'arroser, les flammes réapparaissent, décrit le maire.

Maîtriser le feu de paille est compliqué pour les pompiers. - Gilbert Chabaud

Il faut couper la maison en deux

La paille compressée crée aussi d'épaisses fumées blanches. Pour canaliser le feu, les pompiers éventrent la maison "de haut en bas", raconte le maire. Ils ont passé plusieurs heures sur place pour venir à bout de cet incendie qui a ravagé la petite maison en paille.

Le couple est relogé chez la sœur de la dame, qui vit également à Saint-Pierre-de-Frugie. Plusieurs autres voisins s'étaient aussi proposés de les héberger.