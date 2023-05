Dordogne : sa voisine se plaint de la musique, il met le feu à son paillasson et agresse les gendarmes

Il est minuit passé, samedi 13 mai, quand une résidente d'un immeuble du centre-ville de Sarlat excédée par le volume de la musique de son voisin du dessous décide d'aller lui dire de baisser le volume. L'homme, âgé de 28 ans, a bu de l'alcool. Il décide de se venger, et de mettre le feu à son paillasson.

Manque de chance, l'objet est en plastique et les flammes dégagent une très grosse fumée noire qui envahit bientôt toute la cage d'escalier et déclenche les alarmes incendie. La voisine se saisit d'un seau d'eau et arrive à éteindre les flammes. Mais les conséquences aurait pu être bien plus graves.

Une patrouille de gendarmerie de la brigade de Sarlat est appelée sur place. Il est maintenant deux heures et demi du matin. L'homme est toujours aussi ivre, et il décide de ne pas se laisser faire, il agresse même les trois gendarmes. Deux des militaires, examinés par une médecin, recevront deux jours d'interruption totale de travail.

Le presque trentenaire n'a pas de casier judiciaire, mais un parcours de vie difficile avec un passé de toxicomane. Après 24 heures de garde à vue, la procureure de Bergerac a décidé qu'il sera jugé au tribunal dès lundi après-midi, dans le cadre d'une comparution immédiate.