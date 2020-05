Une mère de famille et son fils de 3 ans ont été blessés ce jeudi après-midi sur les hauteurs de Bergerac en Dordogne. Ils ont croisé un chien staff américain qui n'avait ni laisse ni muselière

Dordogne : sans muselière, un american staff blesse une maman et son fils de 3 ans

Une mère de famille et son fils de 3 ans ont été blessés ce jeudi après-midi sur les hauteurs de Bergerac en Dordogne. Ils ont croisé un chien staff américain qui n'avait ni laisse ni muselière.

Tout commence donc dans l'après-midi de ce jeudi. Une maman décide d'aller se promener sur les hauteurs de Bergerac, après les déjeuner, au bord d'une petite route. Elle pousse une poussette avec sa fille de 8 mois à l'intérieur. Et elle est accompagnée par son fils de 3 ans pour une petite promenade de 30 minutes.

Quand sur le retour, ils croisent un american staff âgé de 11 mois. D'abord, ils croisent un homme qui tenait en laisse son chien. Mais un deuxième chien, le staff américain, marche, lui, en totale liberté juste derrière.

Le chien vient d'abord renifler une première fois la maman et ses enfants. "Il n'avait pas l'air agressif au début" note Tupac Pointu, le père de famille.

"Mais mon fils prend un peu peur et se met à s'agiter et à crier. Le chien revient alors et là, c'est parti avec des morsures, le chien s'est énervé. Mon fils a été mordu aux jambes. Ma femme aussi a été mordue, elle a tenté de protéger la petite qui était dans la poussette" continue Tupac Pointu.

"Ma femme a donc renversé la poussette sur le côté, en se mettant devant pour éviter que le chien ne vienne vers elle" raconte le père de famille avec émotion.

La maman prend alors dans ses bras son fils de 3 ans, tout en tentant de protéger sa fille de 8 mois dans la poussette. "Elle a été mordue à plusieurs reprises" dit Tupac Pointu.

Etat de choc

Le maître pendant ce temps tente d'intervenir, mais il est ralenti par le premier chien, tenu, lui, en laisse. "Il n'arrivait pas à s'approcher de la scène, mais l'autre chien tenu en laisse devenait lui-même agressif" dit le papa.

Finalement, le chien finit par prendre peur, alors qu'une autre passante arrive. Il part. Mais la mère de famille saigne abondement. Le papa lui arrive sur les lieux. Les policiers aussi.

"Je suis arrivé, c'était une scène terrible, mon fils était en pleurs, en état de choc, avec le pantalon troué, plein de sang, il avait peur que les chiens reviennent" dit Tupac Pointu. Sa femme, elle, est par terre, elle perd du sang.

La vraie propriétaire du chien arrive également sur les lieux. "Elle était paniquée. Elle nous a dit qu'elle n’aurait jamais pensé que cela puisse arriver. Mais je lui ai dit que c'était toujours pareil avec les propriétaires. Ils pensent que cela n'arrivera jamais. Je lui ai dit qu'il était vraiment important de respecter la règle de tenir son chien en laisse et avec la muselière" dit Tupac Pointu.

Une plainte a été déposée et la propriétaire du chien auditionnée. Elle aurait reconnu les faits, notamment que le chien n'avait pas de muselière et pas de laisse à ce moment là. Aucune décision sur l'avenir du chien n'a été prise pour l'instant.

La famille de Tupac Pointu reste quant à elle traumatisée : "Cela ne s'arrête pas après la morsure" souligne le papa qui craint des séquelles psychologiques pour son fils de 3 ans. Sa femme, elle, a une profonde plaie à la jambe de plus de 5 cm et très profonde. "Elle a évité de très peu le bloc opératoire" souligne-t-il.