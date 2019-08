Dordogne : sans permis de conduire, ils viennent en voiture voler des enjoliveurs sur un parking

Saint-Astier, France

Grosse semaine pour les gendarmes de la brigade de Saint Astier. Comme le racontent les gendarmes de la Dordogne sur leur page Facebook, ils ont résolu trois affaires en quelques jours au début du mois. Au total, cinq personnes vont donc devoir rendre des comptes devant la justice.

D'abord, lundi 5 août, ils ont réussi à retrouver deux malfaiteurs. Deux personnes qui avaient été vues en train de voler des enjoliveurs sur le parking du Brico Leclerc de Saint Astier.

Grâce à la vidéo, les militaires ont pu remonter jusqu'aux auteurs. Il se trouve que l'un d'entre eux, privé du permis de conduire, était quand même venu voler sur le parking avec sa voiture.

Autre affaire résolue, mardi 6 août. Vers midi un habitant de Neuvic a signalé la présence d'une voiture suspecte dans le cadre du dispositif de vigilance citoyenne. Une patrouille a alors interpellé en flagrant délit deux hommes qui volaient des câbles électriques dans l'ancien Intermarché de la commune.

Les câbles dérobés dans l'ancien Intermarché - Gendarmerie de la Dordogne

Vol au "rendez-moi"

Enfin le vendredi 9 août vers 15h, c'est un bar restaurant de Neuvic qui a été victime d'un vol au rendez moi. En fait, un homme qui commande une boisson à 2 euros 70 et qui au moment de payer donne un billet de 50 euros.

Façon de forcer le serveur à se concentrer pour rendre la monnaie. Le voleur en profite pour le perturber encore plus en lui posant des questions sur la carte du restaurant. Finalement, le serveur a rendu la monnaie, mais le billet de 50 euros avait disparu. Le malfaiteur a finalement été interpellé grâce à des rapprochements avec d'autres faits, et après un tapissage, il a été interpellé et a reconnu les faits.