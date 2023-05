Dordogne : un conducteur sans permis échange de place avec son passager pour éviter un contrôle

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Dordogne l'appellent le "physionomiste". Un motard, placé en amont d'une opération de contrôle, chargé de surveiller les véhicules qui arrivent sur l'autoroute A89. Ce vendredi 5 mai en milieu d'après-midi, il remarque une voiture au comportement étrange qui roule en direction de Brive.

Le conducteur a visiblement vu qu'un gendarme observait les automobilistes. Il décide alors de s'arrêter sur un refuge autoroutier, sur la bande d'arrêt d'urgence. Il sort et échange de places avec son passager, qui prend le volant.

Son permis annulé depuis plus d'un an

Le motard des gendarmes prévient ses collègues placés quelques kilomètres plus loin au péage de La Bachellerie. Dès que la voiture passe la barrière, elle est mise sur le côté et contrôlée. Les deux hommes finissent par reconnaître qu'ils ont échangé de place, parce que le conducteur initial s'est fait annuler son permis depuis plus d'un an.

Les gendarmes ont pu prouver grâce aux caméras de surveillance des précédents péages qu'il était bien au volant de la voiture. Le conducteur a reçu une convocation devant la justice, pour le mois d'août 2023.