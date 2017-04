Dordogne : sept ans de prison pour agressions sexuelles sur mineurs

Un Lot-et-garonnais de 35 ans a été condamné, ce lundi, à sept ans de prison par le tribunal correctionnel de Périgueux, pour agressions sexuelles imposées à des mineurs. Entre 2014 et 2016, il avait fait des attouchements à quatre enfants.

Un homme de 35 ans, originaire du Lot-et-Garonne, a écopé ce lundi de sept ans de prison pour des agressions sexuelles sur mineurs. Une peine lourde prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux, notamment due au fait que l'homme avait déjà été condamné deux fois dans le passé pour des faits similaires.

Quatre enfants victimes

Entre janvier 2014 et avril 2016, l'homme est reconnu coupable d'avoir fait des attouchements à quatre enfants, habitant sur les communes de Périgueux, Trélissac et Marsac-sur-l'Isle.

D'abord entré en contact avec des familles via un site internet "pour faire des sorties", il se rapproche ensuite des enfants, gagnant petit à petit la confiance des parents. C'est là qu'il en profite, alors qu'il en garde certains, pour leur "faire des bisous sur les fesses et sur le sexe."

Le secret entre cet homme et les enfants, alors âgés entre 4 et 11 ans, durera un peu plus de deux ans. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux se confie à ses parents, qui alertent les policiers.

Déjà condamné dans le passé

Déjà condamné en 1999 et au milieu des années 2000 pour des faits similaires sur des mineurs, le Lot-et-garonnais était un temps sous traitement pour "calmer ses pulsions sexuelles." Traitement dont il a réduit les doses, parce qu'il ne le supportait pas.

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Périgueux a assorti sa peine de prison d'une peine de suivi socio-judiciaire. Concrètement, il devra se faire soigner et suivre par un psychologue ou un psychiatre. Il a également l'interdiction d'approcher ou d'exercer un métier en lien avec des mineurs.

Les parents des quatre enfants, qui se sont portés parties civiles, se verront verser 6 000€ au titre du préjudice moral.