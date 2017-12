Dordogne: six agriculteurs condamnés en appel pour avoir dégradé la permanence de Brigitte Allain

Par Valérie Dejean, France Bleu Périgord

La cour d'appel de Bordeaux a rendu son arrêt. Les six agriculteurs jugés le 17 novembre dernier pour des dégradations commises devant la permanence de la député Brigitte Allain à Bergerac ont été condamnés tous les six à cent euros d'amende, une peine plus lourde qu'en première instance .