Dordogne : Six ans après le Bataclan, l'impossible deuil des parents de Maxime Bouffard

Il a la carcasse de l'ancien rugbyman qu'il fut et la fragilité de la porcelaine lorsqu'il évoque son garçon disparu. Sa voix tremble, il a les larmes aux yeux. Six ans après le drame, il n'y a pas de deuil possible pour les parents de ce garçon qui était "tellement présent" explique Jean Marc Bouffard.

Assis dans son fauteuil, il est entouré d'images de son fils, et de rugby, un lien fort et solide comme le ballon ovale en bois qui trône sur son bureau. Il montre même cette image où ils ont joué dans la même équipe, une seule fois mais elle compte. Dans les tiroirs, il cherche les photos de son garçon, un petit bonhomme au grand sourire sur sa première licence de rugby, un jeune skieur, autant d'illustrations d'une vie de famille ordinaire et heureuse fracassée le 13 novembre 2015.

Jean Marc Bouffard sous les photos de son fils maxime © Radio France - Valérie Déjean

Ils n'ont pas voulu assister au procès

Les parents de Maxime BOUFFARD n'ont pas voulu aller à Paris assister au procès marathon des attentats du 13 novembre 2015. Et son père s'en explique :" Paris pour nous, c'est un calvaire et on y a laissé notre enfant. On assiste au procès en visio-conférence, on est au courant de tout." Jean Marc Bouffard sort une pile de documents, les témoignages des victimes, les vivants traumatisés, les amochés : "Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui écoutent, c'est qu'il faut rester conscient qu'il y a plein de gens qui sont dans le malheur, dans la détresse, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Il y a des gens qui ne dorment toujours pas la nuit et qui souffrent.

Le deuil impossible de leur fils

Six ans déjà et Maxime est toujours là explique son père Jean Marc Bouffard: "Maxime, on y pense toujours parce qu'on habite au dessus du cimetière, on y passe quatre fois par jour devant. Notre fils, on ne saura pas faire le deuil, ça, c'est sûr, parce qu'il était trop présent."

Maxime Bouffard décédé au Bataclan - JMB

Je n'attends pas grand chose du procès

Le père du jeune homme fauché au Bataclan n'attend pas grand chose du procès qui se tient en ce moment à Paris: "Salah Abdeslam lui dit qu'il est un guerrier, qu'il a fait la guerre. Mais non, quand il y a une guerre, tout le monde est armé, là c'est un crime. On connaissait le commanditaire, pourquoi rien n'a été fait?" Les questions sont nombreuses et douloureuses. Les réponses viendront peut être à l'issue du procès. En attendant, les parents de Maxime s'accrochent à tout ce qui continue de faire vivre leur fils: un festival de musique" les Bouffardises" le nom de leur fils donné à l'école du Coux et Bigaroque et puis deux petites filles, les enfants de sa soeur, les nièces de Maxime arrivées depuis et qui les aident à regarder devant.

L'école du Coux porte le nom du jeune homme fauché au Bataclan © Radio France - Valérie Déjean