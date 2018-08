La Roche-Chalais, France

L'incendie a déjà détruit six hectares. Il s'agit d'un feu de forêt, qui a pris près des lieux-dit La Grave et Le Graulier, à la Roche-Chalais, près de la Gironde. L'incendie a débuté vers 15 heures ce dimanche 12 août. Pour éteindre le feu, 25 pompiers et 12 véhicules sont mobilisés.