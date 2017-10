Dordogne : six infractions relevées pendant un contrôle de chasse

Les agents de l'office national de la chasse et les gendarmes ont mené une série de contrôles auprès des chasseurs ce week-end, du côté de Lalinde et Belvès. 160 chasseurs et 56 véhicules ont été contrôlés. Six infractions ont été relevées.

Des contrôles ont été menés dans les forêts de Dordogne. Ce week-end, huit agents du service départemental et quatre agents des brigades mobiles d'intervention de l'office national de la chasse ont contrôlé des chasseurs dans le secteur de Belvès et de Lalinde. 160 chasseurs et 56 véhicules ont été contrôlés. Six infractions ont été relevées.

En tout, cinq procédures et six infractions ont été relevées dont le transport d'une arme chargée à bord d'un véhicule, la détention ou port d'engin ou instrument de chasse prohibé, le transport d'arme non placé sous étui ou encore infraction au plan de chasse.

Deux chasseurs ont été contrôlés avec des permis non valables pour défaut de timbre Grand Gibier. Et les gendarmes ont mis trois avertissements avec présentation sous 72 heures des documents comme le permis de chasse.