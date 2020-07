Dordogne : six mois de prison pour le voleur de roue de Trélissac

L'homme surpris en train de voler une roue à Trélissac a été condamné ce vendredi 17 juillet à six mois de prison par le tribunal correctionnel de Périgueux. L'homme contrôlé par les policiers conduisait une voiture volée et n'avait plus de permis.