Dordogne : six nouveaux cygnes ont été retrouvés morts à Lalinde

Après la découverte de quatre cadavres de cygnes vendredi dernier à Bergerac et dans le canal de Lalinde, six autres cygnes morts ont été retrouvés entre dimanche et mardi. Les analyses sont menées par les services vétérinaires du département et l'école vétérinaire de Lyon.