Dordogne : six radars recouverts de sacs poubelles par les buralistes pour protester contre le paquet à 10 euros

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les buralistes de Dordogne se sont attaqués à six radars du département. Cette opération nationale vise à protester contre le paquet de cigarettes à 10 euros, que le gouvernement compte mettre en place progressivement.

Au petit réveil ce vendredi matin, six radars du département étaient recouverts de sacs poubelle. Une affiche a été collée dessus où on peut lire : "Clients spoliés, buralistes menacés". Les patrons de tabac ont suivi le mouvement national, comme leurs voisins corréziens. ils protestent contre le projet de loi du gouvernement d'augmenter le prix du paquet de tabac à 10 euros.

Les buralistes de Dordogne ont peur de cette augmentation progressive. "Les Périgourdins qui vont déjà en Espagne pour de paquets moins chers. Vous imaginez si ça coûte 10 euros, le double. Personne n’achètera plus chez nous." , explique la présidente de la chambre syndicale des buralistes de Dordogne, Laury Massedre, qui tient un tabac à Sarlat.

"Ils tapent dans nos caisses et bien nous on fait pareil, plus de flash, plus d'argent." - Laury Massedre, présidente de la chambre syndicale des buralistes de Dordogne