Il refuse d’obtempérer, usurpe l'identité de quelqu'un et roule sans permis, sans assurance et sans contrôle technique dans les rues de Périgueux. Un jeune homme de 24 ans, déjà condamné 15 fois pour, entre autres, des délits routiers, a été déféré devant le parquet de Périgueux.

Périgueux, France

Ce jeune homme de 24 ans circule tranquillement dans les rues de Périgueux ce vendredi après-midi avec sa voiture et sa caravane. Mais quand les policiers tentent de l'arrêter pour un banal contrôle, il prend la fuite, fait une course folle, évite plusieurs automobilistes. Les policiers parviennent à le rattraper, l'homme prend quand même une seconde fois la fuite... à pied, cette fois. Interpellé après quelques minutes de course poursuite, il est placé en garde à vue. Mais tente d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre.

Déjà 15 condamnations à son casier judiciaire

Les policiers découvrent finalement que cet homme de 24 ans n'a ni permis de conduire, ni assurance, ni contrôle technique à jour. Et qu'il est bien connu de la justice : sorti de prison en Novembre dernier, il y a quatre mois à peine, il a 15 condamnations à son casier judiciaire pour, entre autres, plusieurs délits routiers. Le juge des libertés a ordonné son placement en détention provisoire, avant son passage en comparution immédiate ce lundi après-midi.