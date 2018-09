Le bar-tabac de la route des Privats a été victime d'une tentative de braquage. Un hélicoptère a été envoyé sur place pour survoler la zone et tenter de retrouver l'auteur des faits.

Coursac, France

Les gendarmes ont déployé de gros moyens ce jeudi 13 septembre à Coursac près de Périgueux. En milieu d'après-midi, le bar-tabac de la route des Privats a été victime d'une tentative de braquage. Un homme au visage masqué serait entré dans le commerce avec une bombe lacrymogène dont il a fait usage. Il aurait demandé à se faire remettre la caisse, avant de finalement renoncer.

Le braqueur aurait entre 25 et 30 ans

Il a pris la fuite à travers champs, sans rien emporter avec lui. D'après les gendarmes et les témoignages recueillis par les témoins, le braqueur aurait entre 25 et 30 ans. Au moment de l'attaque, il potait une tenue claire, une capuche et un foulard sur le visage. L'homme aurait abandonné sa voiture sur place. Un hélicoptère a rapidement été envoyé sur place pour survoler la zone. Jeudi en fin de soirée, les gendarmes n'avaient toujours aucune trace du braqueur.