Dordogne : Trélissac s'engage pour les personnes atteintes d'Alzheimer

La ville de Trélissac s'engage en faveur des personnes atteintes d'Alzheimer. Elle vient de signer ce vendredi 18 septembre une convention "Charte ville aidante" avec l'association France-Alzheimer Dordogne. Ce n'est pas la première commune à franchir le pas, soixante villes ont déjà signé cette convention.

L'objectif est de permettre une meilleure information de la population par rapport à la maladie d'Alzheimer et de mieux intégrer les personnes malades à la vie de la commune. Une bénévole de l'association sera en charge d'accompagner la mairie dans ce processus.

"Changer le regard sur cette maladie"

"Je crois qu'il nous faut, comme pour les autres handicaps, changer le regard sur cette maladie. Il faut permettre aux personnes touchées de continuer à participer à un club de marche, à un groupe de musique, à aller à la médiathèque, explique Geneviève Demoures, la présidente de l'association France-Alzheimer Dordogne. Et faire en sorte que les municipalités et les citoyens disent "nous vous accueillons". Ça me parait une énorme marque de respect. Et ça permet aussi de limiter la progression de la maladie pour les personnes touchées."

En Dordogne, environ 8.000 personnes sont atteintes par Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Ce lundi 21 septembre est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer.