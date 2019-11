Dordogne : trois cambrioleurs arrêtés par les gendarmes grâce à un voisin dans le verteillacois

Verteillac, France

Les gendarmes de Ribérac et de Nontron ont arrêté trois cambrioleurs dans le verteillacois en Dordogne le jeudi 7 novembre. Ils ont douze cambriolages à leur actif depuis le début du mois de septembre.

Du repérage à moto

Dans le groupe des cambrioleurs, ce sont deux frères qui effectuaient les repérages. Sur leur moto ils reconnaissaient les lieux en journée avant d'aller les cambrioler le soir avec un ami, le troisième homme. Ils s'introduisaient dans des résidences secondaires à Grand Brassac, Tocane-Saint-Apre et Verteillac. À l'intérieur, en plus de voler des objets de valeurs, ils mangeaient et buvaient de l'alcool.

C'est grâce à un voisin d'une résidence cambriolée que les gendarmes ont réussi à mettre la main sur les vandales. Lors de leur garde à vue, les trois suspects ont reconnu avoir cambriolé douze maisons. Les deux frères sont sous contrôle judiciaire et leur ami, déjà connu pour d'autres cambriolages, est en prison. Les trois hommes sont convoqués au tribunal correctionnel au mois de mai prochain.