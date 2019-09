Dordogne : trois départs de feu en une heure en bordure de voie ferrée

Les pompiers ont dû faire face à trois départs de feu en environ une heure ce mardi soir entre 18h15 et 19h15 sur un secteur situé entre Boulazac (Niversac) et Saint Pierre de Chignac. Le trafic des TER a été interrompu. Ces feux rapprochés dans le temps et géographiquement posent question