Gardonne, France

Un contrôleur s'est fait agresser ce jeudi matin dans le TER Bergerac-Bordeaux, qui devait arriver à 7h22 à Bordeaux. Trois jeunes l'ont pris à parti lors d'un simple contrôle de billet et ont fini par l'insulter et le menacer de mort.

Un contrôle dégénère et finit en menaces de mort

Tout est parti d'un simple contrôle alors que les voyageurs finissent tranquillement leur nuit vers 6 heures du matin. Le chef de bord demande aux trois copains leur billet mais les trois compères n'en ont pas. Pas d'argent non plus pour payer l'amende ni de pièce d'identité. Le ton monte, les insultes fusent. Les jeunes menacent de mort le contrôleur.

Mais quand les gendarmes sont prévenus, les trois amis font marche arrière, descendent du train en gare de Gardonne. Avant de partir, ils caillassent les vitres du train. Quand les forces de l'ordre arrivent les jeunes se sont volatilisés.

Le contrôleur porte plainte

Le contrôleur habitué à ces rapports musclés est quand même très choqué. Il a porté plainte contre X. Une enquête est ouverte

"C'est devenu le Far West, il n'y a plus de limite et les jeunes débordent rapidement. On ne dit même plus bonjour aux contrôleurs" - Stéphanie Durand, contrôleuse déléguée CGT.

