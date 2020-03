Dordogne : trois jeunes femmes violemment agressées samedi soir dans le centre de Périgueux

Trois jeunes filles ont été violemment agressées par deux hommes, ce samedi soir, rue Limogeanne à Périgueux. L'un des deux agresseurs a pris la fuite. L'autre, âgé de 27 ans et originaire de Montpellier, a été mis en examen indique le parquet de Périgueux.

Des jeunes femmes frappées au sol

Un peu avant deux heures du matin, trois amies sortent de la boîte de nuit "Le VIP Club". Lorsqu'elles quittent l'établissement, il pleut très fort. Elles se mettent donc à courir. Elles arrivent rue Limogeanne dans le centre de Périgueux et bousculent deux hommes apparemment éméchés. Tous les deux énervés, ils font tomber au sol les trois jeunes femmes âgées de 22 et 23 ans. Les individus les frappent violemment au visage. Les vigiles de la discothèque s'interposent et appellent la police. L'un des deux agresseurs s'enfuit. L'autre est interpellé par la police et placé immédiatement en garde à vue. Les jeunes femmes ont été transportées à l’hôpital pour des examens.

Il reconnait partiellement les faits

Le jeune homme interpellé est âgé de 27 ans et est originaire de Montpellier. Il devait repartir ce dimanche de Périgueux. Selon le parquet de Périgueux, il n'a pas donné d'éléments pouvant identifier son acolyte. En garde à vue, il a reconnu partiellement les faits mais dit avoir porté des coups pour se défendre des trois jeunes filles. Les contrôles d'alcoolémie lui ont détecté un taux de 1,25mg d'alcool dans le sang.

Les trois jeunes femmes ont déposé plainte. Elles portent toutes des marques de coups et des bleus. Chacune ont reçu un jour d'ITT (incapacité temporaire de travail).

L'individu, lui, a été mis en examen pour violences ayant entraîné une ITT de moins de huit jours par personnes en état d’ivresse manifeste et en réunion. Il va être convoqué devant le tribunal correctionnel le 18 décembre prochain.