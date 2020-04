Une habitante de Lamonzie Saint-Martin a été attaquée par trois molosses lundi soir, alors qu'elle rentrait d'une promenade avec son chien. Ils ont tué son Jack Russel et l'ont mordue au bras.

Dordogne : trois molosses tuent un petit chien et mordent sa propriétaire

Son petit chien s'appelait Milo. Sandrine Rouzier a encore des larmes dans la gorge quand elle raconte ce qui lui est arrivé lundi soir vers 19h40, en rentrant d'une promenade avec son Jack Russel, au lieu-dit "Les Bories". Les trois molosses d'un de ses voisins ont brisé le grillage de leur jardin, pour s'attaquer à son chien et à elle "il a défoncé son grillage avec sa grosse gueule, et ils sont sortis tous les trois pur nous sauter dessus. Moi ils m'ont mordue au bras, et ils ont massacré mon petit chien."

Sandrine Rouzier a eu très peur face aux trois molosses Copier

Quatre jours d'interruption de travail

La propriétaire du Jack Russel a été emmenée aux Urgences à Bergerac pour sa morsure au bras. Le médecin lui a délivré quatre jours d'interruption de travail. Les pompiers, le maire de Lamonzie et les gendarmes ont attrapé les trois molosses, pour les emmener à la fourrière municipale. Les trois chiens vont maintenant être placés à la SPA pour la durée de l'enquête. Les gendarmes d'Eymet doivent entendre le propriétaire des chiens, et un vétérinaire étudiera le comportement des chiens. Le maire de Lamonzie Saint-Martin Thierry Auroy-Peytou a d'ores et déjà pris un arrêté municipal pour demander qu'ils soient euthanasiés.