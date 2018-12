Dordogne : un accident à Périgueux crée de gros bouchons dans l'agglomération

Un accident de la circulation entre deux voitures a provoqué de gros bouchons ce jeudi après-midi. Vers 15h30, deux voitures se sont percutées. La portion de route entre le rond point du Privilège et le quartier du Gour de l'Arche est fermée à la circulation

Périgueux, France

Un accident de la circulation entre deux voitures, deux Peugeot, a provoqué de gros bouchons ce jeudi après-midi. Vers 15h30, deux voitures se sont percutées. La portion de route entre le rond point du Privilège et le quartier du Gour de l'Arche est fermée à la circulation.

Une femme de 64 ans a été légèrement blessée dans le choc. Une voiture a terminé sur le toit. L'autre a l'avant gauche très abîmé.

Une des voitures accidentées © Radio France - Harry Sagot

Pour permettre aux dépanneurs et aux secours de faire leur travail, la route entre le rond point du Privilège et le Gour de l'Arche est coupée, ce qui crée de gros embouteillages dans le secteur. La circulation est déviée via la D6089 de l'autre côté.

La route pourrait rouvrir d'ici 17h ou 17h30.