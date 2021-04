Dordogne : un mort dans un accident entre un bateau de pompiers et une voiture

L'accident s'est produit ce vendredi 2 avril vers 16 heures, sur la départementale 703. La remorque transportant le bateau du Service d'incendie et de Secours s'est décroché du camion atelier à cause d'une rupture du timon. L’attelage a cassé. La remorque s'est mise en travers de la route, la voiture en face n'a pas pu éviter le bateau et la remorque. Le conducteur, un homme de 54 ans est décédé des suites de ses blessures. Il était ouvrier de maintenance dans une usine de maintenance à Souillac. Sa passagère, sa compagne, est très choquée.