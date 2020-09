Dordogne : un accident lors d'une course-poursuite avec les gendarmes après une tentative de braquage

La collision s'est produite vers 9h30 ce jeudi matin sur la RN 21 au niveau d'Antonne-et-Trigonant. Deux voitures, une Clio et une Wolkswagen Touran, se sont percutées. Selon nos informations, l'accident se serait produit lors d'une course-poursuite avec les gendarmes. Les militaires étaient à la poursuite d'une Clio dont les occupants pourraient être impliqués dans une tentative de braquage.

Le gérant de la station essence fait fuir son agresseur en l'aspergeant avec un extincteur

Toujours selon nos informations, ce jeudi matin vers 9h, une tentative de braquage a eu lieu à la station essence de Sarliac-sur-l'Isle. Une Clio blanche, avec une portière noire et sans plaques d'immatriculation, s'est arrêtée sur le parking . Un homme cagoulé en est descendu et a pénétré dans le commerce " c'est un braquage " aurait-il annoncé au gérant, un homme âgé de 68 ans. Le braqueur se serait rendu derrière le comptoir et aurait ouvert plusieurs tiroirs. Le gérant lui aurait expliqué qu'il n'y avait pas de caisse. L'individu l'aurait alors frappé au visage. Le patron de la station essence se serait alors saisi de l'extincteur et aurait aspergé son agresseur.

L'accident s'est produit lors d'une course-poursuite avec les gendarmes

L'individu se serait enfui à l'extérieur pour rejoindre la voiture sur le parking. La femme du gérant aurait alors appelé les gendarmes. Les militaires auraient croisé le véhicules des braqueurs et se seraient aussitôt mis à sa poursuite. Quelques kilomètres plus loin, au niveau de la commune d'Antonne-et-Trigonant, le conducteur de la clio qui a perdu le contrôle de son véhicule est allé percuter une voiture arrivant en sens inverse. Le choc frontal a été violent. La RN 21 a été entièrement coupée à la circulation pendant deux heures L'accident a fait trois blessés, le conducteur de la Wolkswagen Touran et les deux passagers de la Clio dont un qui serait dans un état sérieux.