Ce sont les gendarmes de Dordogne qui racontent l'histoire sur leur page Facebook. Vendredi 20 juillet, au milieu de la nuit, un père de famille de Montpon-Ménestérol a contacté les militaires pour déclarer le vol de sa voiture stationnée devant son domicile.

Vers 4h du matin, un habitant de la commune a lui aussi téléphoné aux gendarmes pour signaler le comportement étrange de trois individus sur le parking situé devant chez lui. Il a remarqué une voiture faisant "une embardée" et vu ses occupants prendre la fuite. Sur place, les gendarmes découvrent le véhiculé signalé volé quelques heures auparavant. La voiture est fermée à clés, sans trace de dégradation.

Partis en soirée avec la voiture familiale

Appelé par les militaires, le père de famille assure que les clés et leurs doubles sont bien chez lui. Mais quelques minutes plus tard, arrivé sur place il explique finalement aux gendarmes qu'il a tout compris cette situation étonnante. Le "voleur" de sa voiture n'est autre que son fils de 15 ans qui vient de rentrer de soirée avec deux copains de 14 et 17 ans. Les trois jeunes ont décidé d'emprunter la voiture familiale pour leur petite virée. Aucune plainte n'a été déposée mais les gendarmes ont fait "une grosse leçon" aux adolescents, en présence de leurs parents.