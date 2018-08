Les gendarmes de Dordogne recherchent un Anglais de 85 ans. Cet homme a disparu depuis mardi 28 août vers 9h du matin. Comme chaque jour, il a emmené sa femme au travail à Journiac, il est ensuite allé à la maison de la presse au Bugue pour acheter son journal, mais depuis il n'a plus donné de nouvelles. Il a normalement l'habitude d'aller acheter son pain au Buisson et de se promener à Limeuil.

A bord d'une Peugeot 206 rouge

Monsieur Murray circule à bord d'une Peugeot 206 rouge deux portes immatriculée 2242-VG-24. Il mesure 1m70, a les cheveux blancs, porte des lunettes et il est de corpulence plutôt forte. L'homme a du mal à marcher et ne parle pas français. Si vous l'apercevez, n’hésitez pas à composer le 17 et à prévenir les gendarmes.