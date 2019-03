Dordogne : un apprenti bûcheron meurt écrasé par un arbre

Archignac, France

Cet accident dramatique à Archignac, entre Sarlat et Montignac en Périgord noir. Mercredi, un homme de 40 ans est mort écrasé par la chute d'un arbre alors qu'il était en stage auprès d'un bûcheron. Selon le parquet, il s'agirait d'un accident totalement imprévisible.

Nous sommes mercredi en fin d'après-midi, un homme de 40 ans originaire du Lot est en stage auprès d'un bûcheron du sarladais.

Le professionnel de 46 ans est en train de débiter un arbre déjà tombé au sol à Archignac, sous les yeux de son futur apprenti quand soudain, un très grand arbre situé juste à côté chute sur l'homme en formation.

Un arbre qui avait visiblement des racines pourries et qui se situait sur un terrain en pente. La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours.

Une enquête a été ouverte et confiée à la communauté de brigades de la gendarmerie de Sarlat ainsi qu' à la DIRECCTE, la direction des entreprises de la concurrence, du travail et de l'emploi, même si selon le parquet, rien ne permet pour l'instant de conclure à une quelconque négligence. Le bûcheron professionnel, très choqué,devrait être entendu ce vendredi après midi par les gendarmes et l'inspection du travail.