Dordogne : un apprenti reçoit un élément de coffrage de deux tonnes cinq sur la jambe

Un jeune apprenti de 19 ans a été très grièvement blessé ce lundi matin. C'était vers 9h à Boulazac, tout près de Périgueux.

Il a reçu sur sa jambe droite l'équivalent de deux tonnes et demi alors qu'une banche métallique lui est tombé dessus. Et cela alors qu'il intervenait pour une entreprise qui fabrique du béton de Boulazac. Il a été transporté à l'hôpital de Périgueux Une enquête est ouverte pour connaitre les circonstances de cet accident par la police et l'inspection du travail.

La cellule d'urgence médico-psychologique de l'hôpital s'est rendue sur place.