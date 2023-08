Dordogne : un automobiliste percute trois touristes britanniques qui marchaient sur la route en pleine nuit

Un accident de la route a fait trois blessés dont un grave ce samedi 26 août à Journiac en Dordogne. Vers 23h50, un automobiliste de 31 ans qui circulait dans le sens Périgueux-Le Bugue sur la départementale 710 a percuté trois personnes qui marchaient côte à côte sur la route, dans l'obscurité la plus totale, et alors que la pluie tombait. Trois touristes britanniques qui, selon les premiers éléments de l'enquête, ne disposaient ni de lampe, ni de dispositifs réfléchissants.

Pronostic vital non engagé

Dans le choc, une femme de 59 ans a été grièvement blessée. Touchée à la tête et aux cervicales, la victime a été prise en charge par le SMUR avant d'être évacuée vers le centre hospitalier de Bordeaux. Son pronostic vital n'était pas engagé. Son gendre de 31 ans, et sa fille de 28 ans ont eux été plus légèrement blessés.

L'accident a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers et cinq véhicules, venus des centres de secours du Bugue, de Belvès et de Saint-Cyprien.