Dordogne : un automobiliste relaxé après avoir renversé un piéton

Le tribunal correctionnel de Bergerac a relaxé un jeune automobiliste qui avait renversé un piéton à Sarlat en 2019. Le procès s'est tenu ce mardi 26 janvier soit deux ans après l'accident.

Le piéton, un homme de 66 ans avait été blessé à la tête. Il a passé six mois à l'hôpital pour un traumatisme cranien. Malgré la gravité des blessures et le code de la route qui protège le piéton "qui a quoiqu'il arrive toujours la priorité sur la chaussée" les juges ont estimé que le conducteur n'était pas responsable. Le procureur a déclaré "les piétons n'ont pas tous les droits, je suis effaré par le comportement de certains piétons, certains cyclistes ou conducteurs de trottinettes".

Le soir de l'accident, à Sarlat, tous les témoins décrivent un piéton qui traverse dans le noir, sans regarder. Le piéton a plus de trois grammes d'alcool dans le sang. Le conducteur explique qu'il a été surpris parce que l'homme était caché, pas dans ses phares. Il explique que ce soir-là, il pleuvait et qu'il était loin du passage piéton. Après l'accident, le conducteur raconte avoir appelé les secours et avoir pris régulièrement des nouvelles de la victime.

Le procureur a également rappelé au cours du procès que le conducteur de 20 ans roulait à 30 km / heure et qu'il n'y pas eu de faute d'imprudence, ni de faute d'inattention. L'avocate du jeune homme a également plaidé la relaxe ce qui a été ensuite décidé par le tribunal de Bergerac.