Dordogne : un blessé grave dans un accident de la route près de Sarlat

Un homme de 25 ans a été gravement blessé dans un accident de la route ce jeudi 12 octobre vers 23h à Sainte-Nathalène près de Sarlat. L'accident a eu lieu au lieu-dit Planchoud. Le véhicule a fait une sortie de route et terminé sa course en contrebas d'un fossé, dix mètres plus bas. Deux hommes de 23 et 40 ans ont pu sortir de la voiture avant l'arrivée des pompiers mais le troisième est resté bloqué à l'intérieur. Les trois victimes ont dû être transportés à l’hôpital de Sarlat.