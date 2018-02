Un jeune homme de 15 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route ce mercredi 7 février vers 15h45 à Lamonzie-Saint-Martin à l'ouest de Bergerac. Il circulait sur un quad en compagnie d'un autre jeune homme de 15 ans lorsque leur engin est entré en collision avec un camion utilitaire de 3,5 tonnes. D'après nos informations, les deux mineurs sortaient d'un chemin de terre et ne se sont pas arrêtés au croisement avec la route communale. Le chauffeur a été surpris et n'a pas pu les éviter.

Le conducteur du camion est indemne mais le second passager du quad a été légèrement blessé. Les deux mineurs, l'un originaire de la commune et l'autre d'Issigeac, ont été transportés au centre hospitalier de Bergerac. Six pompiers sont intervenus pour cette opération de secours.