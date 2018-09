Un camion transportant de la craie liquide et une voiture sont entrés en collision ce mercredi 12 septembre.

La circulation est toujours très perturbée sur la D939 entre Brantôme et Angoulême ce mercredi après-midi. Un camion transportant de la craie liquide et une voiture sont entrés en collision un peu après midi entre Vieux-Mareuil et Monsec (commune de Mareuil-sur-Belle). Il s'agit d'un choc frontal. Selon les premières informations, le conducteur, septuagénaire se serait déporté sur la gauche.

La cabine du camion a pris feu. Elle s'est entièrement embrasée mais le chauffeur est indemne. En revanche, le conducteur de la voiture a été désincarcéré. Les secours ont tout tenté pour le réanimer mais l'homme est décédé.

La circulation a été coupée dans les deux sens avant et après l'accident, au niveau de Brantôme et de Mareuil. Une déviation est en place.