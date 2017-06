Dordogne : un braqueur ceinturé par un client à la poste de Coulounieix-Chamiers

Une tentative de braquage a eu lieu ce mercredi après-midi à la poste de Coulounieix-Chamiers en Dordogne. L'individu cagoulé et armé s'est fait ceinturer par l'un des clients et a été interpellé par la police.

Le bureau de poste de Coulounieix-Chamiers en Dordogne a été victime d'une tentative de braquage ce mercredi après-midi. Vers 15h15, un individu qui conduisait une BMW grise s'est arrêté devant la Poste, avenue du général De Gaulle. Il est descendu de son véhicule et a pénétré dans le bâtiment . En entrant il a mis une cagoule et a menacé les clients et le personnel avec une arme de poing;

L'un des clients a ceinturé le braqueur

C'est à ce moment-là que l'un des clients a ceinturé le braqueur et l'a déséquilibré. Les employées de la poste en ont profité pour appuyer sur le bouton d'alarme et se sauver. Elles ont trouvé refuge à la mairie toute proche. La police est immédiatement arrivée sur les lieux. Le bureau de police se trouve en effet de l'autre côté de la rue. Les agents sont intervenus très rapidement et ont interpellé le braqueur. L'individu a été placé en garde à vue.

C'est dans cette voiture de marque BMW que le braqueur est arrivé devant la Poste © Radio France - Antoine Balandra

La direction de la Poste a décidé de fermer le bureau jusqu'au 09 juin.