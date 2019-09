Dordogne : un cadavre découvert par des chasseurs dans le coffre d'une voiture

En fin d'après-midi, dimanche , les chasseurs ont fait une macabre découverte à Saint-Laurent-sur-Manoire à l'Est de Périgueux. Selon le quotidien Sud Ouest, ils ont trouvé un cadavre dans le coffre d'une voiture près d'un lieu habituel de rassemblement, à proximité de l'Hotel Saint-Laurent, un établissement aujourd'hui à l'abandon.

La mort pourrait remonter à plus d'une semaine

Le véhicule qui n'était pas fermé était apparemment stationné là depuis plus d'une semaine. Les chasseurs intrigués, ont ouvert le coffre, découvrant le corps sans vie d'un homme. L'enquête a été confiée au commissariat de Périgueux. Selon les premières constatations, la mort pourrait remonter à plus d'une semaine. Selon le parquet, une autopsie sera pratiquée mercredi, pour déterminer notamment l'identité de la victime et s'il s'agit bien du propriétaire de la voiture.

La voiture semblait servir de lieu d'habitation

Les policiers ont retrouvé dans la voiture des effets personnels qui pourraient laisser penser que la victime habitait dans sa voiture. Le parquet de Périgueux privilégie pour l'instant la thèse du suicide.